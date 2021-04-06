ليبيا – أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن القوات المسلحة لبلاده تواصل حماية حقوق ومصالح تركيا داخل وخارج البلاد.

أكار قال في كلمة ألقاها أمس الإثنين خلال اجتماعه مع أعضاء من جمعية الضباط المتقاعدين في مقر الوزارة في أنقرة: إن “القوات المسلحة ماضية في حماية حقوق ومصالح تركيا داخل وخارج البلاد، في كل من سوريا والعراق وقبرص وأذربيجان وليبيا وشرق البحر المتوسط ​​والعديد من المناطق الجغرافية الأخرى”.