اليسير: أردوغان يسعى للتواجد في ليبيا لمدة طويلة

ليبيا – أعرب رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير عن رفضه نظرية الخروج المتزامن للمرتزقة من ليبيا.

اليسير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعد بقاء الروس الغطاء الأفضل لتبرير وجوده بليبيا، والعكس صحيح.

كما رفض اليسير ما يؤكده البعض بأن أردوغان ينتظر تحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة تتحقق له عبر اتفاقيات، تقوم السلطة الانتقالية بإبرامها معه، مقابل انسحابه من ليبيا، وقال بهذا الخصوص: “إردوغان لم ينقل هذا الحجم الضخم من ترسانته العسكرية إلى بلادنا، فقط لمجرد البحث عن عقود واستثمارات بعدة مليارات مهما بلغت. فالمصالح والاستثمارات التركية مضمونة في السوق الليبية، منذ عهد الرئيس الراحل معمر القذافي. هو لا يريد الخروج من الغرب الليبي، بالعكس هو يريد السيطرة على كامل البلاد”.

وتابع اليسير موضحًا أن المرتزقة الذين جلبهم أردوغان جزء من آلياته، فهو يسعى للوجود في ليبيا لمدة طويلة حتى يتمكن من تعميق نفوذ بلاده بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية، وهذا ما يشير إليه سعيه للتوسع الدبلوماسي، وإقامته للقواعد العسكرية ببعض بلدانها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية