رئيس وزراء إيطاليا: زيارتي إلى ليبيا فرصة لإعادة بناء صداقتنا التاريخية معها

أكد ماريو دراغي، رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم الثلاثاء، أن زيارته إلى ليبيا فرصة لإعادة بناء صداقتنا التاريخية معها، مشيرا إلى أنه اتفق مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أهمية مساهمتهم في أعمار البنية التحتية الليبية.

وقال دراغي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع «الدبيبة»: “زيارتي إلى ليبيا هي الأولى خارجيا منذ تنصيبي رئيسًا للحكومة الإيطالية، كما أن الشرط الأساسي في ليبيا هو استمرار وقف إطلاق النار ومراقبته عن قرب”.

وأضاف “يجب على الاتحاد الأوروبي مساعدة ليبيا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية. فمسألة الهجرة لا تقتصر على الحدود البحرية فقط بل الحدود الجنوبية أيضًا”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قد استقبل رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة الإيطالية، وناقش الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين السياسي والاقتصادي.