افحيمة: مشروع الميزانية يحتوي على أخطاء كارثية لا يمكن التغاضي عنها

ليبيا – توقع عضو مجلس النواب صالح افحيمة ألّا يتم عرض ومناقشة الميزانية في وقت قريب، وقبل استكمال تشكيل الحكومة وتسمية الوكلاء، وكذلك قبل إعادة دراسة مشروع الميزانية،

افحيمة وفي تصريح لموقع “العربية .نت” اليوم الثلاثاء الذي قال: إن مشروع الميزانية يحتوي على أخطاء كارثية لا يمكن التغاضي عنها، كما أنها كأرقام تعتبر ميزانية ضخمة.

وأوضح أن الحكومة لم تفِ بوعود قطعتها بتمثيل بعض المناطق والدوائر الانتخابية، لافتًا إلى أن الميزانية ما زالت قيد الدراسة من قبل اللجان البرلمانية المختصة.

وتوقع عضو مجلس النواب ألّا يصادق البرلمان عليها إلا بعد تعديل ما يجب تعديله فيها، وتقديم مبرّرات للأرقام الموجودة في مشروع الميزانية، وتفاصيل بشأن كيفية صرف الأموال.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية