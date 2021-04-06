العباني: قرار تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي معيب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن القرار الصادر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، قرار معيب.

العباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن القرار صدر وقضية تبعية المصرف ذاته ما زالت محل نظر أمام القضاء بموجب القضية المرفوعة من المحافظ نفسه، ضد القرار الذي أصدره السراج بملكية المصرف الليبي الخارجي لوزارة المالية، وتم تسمية مجلس إدارة له، وصدر له سجل تجاري من وزارة الإقتصاد.

وأشار إلى أن قيام المحافظ بإصدار مثل هذا القرار يعد تعديًا على اختصاص القضاء الليبي، إذ لا يجوز للجهات الإدارية الفصل في موضوعات محل نظر امام القضاء احترامًا له.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية