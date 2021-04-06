مفوضية الانتخابات تبحث مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة سبل دعم المرأة خلال الاستحقاق الانتخابي

ليبيا – عقدت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب أمس الاثنين اجتماعًا مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور مسؤول وحدة دعم المرأة بالمفوضية سوزان حمي، وذلك بمقر المفوضية.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي التابع للمفوضيه سبل دعم المرأة خلال الاستحقاق الانتخابي القادم وتوفير أفضل السبل في مجال التوعية الانتخابية، من أجل وصول هذه الشريحة من المجتمع إلى صناديق الاقتراع وفقًا للأُطر القانونية.

وناقش الاجتماع إمكانية توقيع اتفاقية دعم بين وحدة دعم المرأة بالمفوضية وبعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية خلال المرحلة المقبلة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية