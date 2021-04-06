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الزناتي يبحث مع أعضاء اللجنة العليا للتطعيمات آلية توزيع لقاح كورونا المستجد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ناقش وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي في اجتماع مع أعضاء اللجنة العليا للتطعيمات آلية توزيع لقاح كورونا المستجد، وضمان وصوله للفئات المستهدفة في جميع المدن الليبية.
الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة آلية نقل اللقاح من مخازن الإمداد الطبي التابعة للوزارة إلى المدن التي تحوي غرف التبريد كمرحلة أولية للبدء في حملة التطعيم، مع ضمان توفير غرف باردة لباقي المدن؛ حتى يتسنى نقل اللقاح إليها ضمن السلسلة الباردة المحددة من قبل الشركة المصنعة وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على توفير سيارات تبريد ثابتة لاستخدامها كمخازن للتطعيم ومتحركة لنقل التطعيم، بدرجة حرارة ما بين (-35 إلى -16)، لاستخدامها خلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وأيضًا استخدامها في برامج التطعيم العامة.
بدوره، أكد الزناتي أنه لن يدخر جهدًا في توفير الأفضل للمواطن الليبي بغضّ النظر عن الثمن المادي؛ لأن حياة البشر أغلى ثمنًا بالنسبه له، على حد تعبيره.
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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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