إعادة توربينة غازية للعمل بحقل «آمال» النفطي

أعلنت شركة «الهروج» للعمليات النفطية استكمال مشروع العمرة الجسيمة للتوربينة الغازية رقم «GT-2» وإعادتها للعمل بحقل «آمال» النفطي وذلك بعدما توقفت العام الماضي جراء جائحة «كورونا المستجد».

وقالت عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، الإثنين، إن عودة التوربينة للعمل تمت بـ«همة وعزيمة شباب ومهندسين ليبيين من شركة الهروج للعمليات النفطية، ومن أحدى الشركات الوطنية الخاصة والمتخصصة في هذا المجال»، موضحة أن العمرة أنجزت بـ«كفاءة وجودة عالية».

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وأكدت لجنة إدارة الشركة أن «العنصر الوطني قادر على إحداث الفارق عندم تتاح له فرصة المشاركة في هذه الأعمال الفنية الدقيقة، والتي كانت تنفذ سابقًا بواسطة العناصر والشركات الأجنبية»، مشددة على دعمها الكامل لـ«أبناءها المتميزين».

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