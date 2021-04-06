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عبد الرحمن: تركيا تحرص على سحب مرتزقتها بشكل سري من ليبيا حتى لا يترتب عليها إدانة

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أبرز مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن تركيا تنتظر الحصول على مكاسب من ليبيا، لكن في الوقت ذاته تحرص بدرجة أكبر على أن يكون سحبها للمرتزقة السوريين بشكل سري للغاية، حتى لا يترتب على مجاهرتها بسحبهم أي إدانة لها كتجميع أدلة تثبت تورطها في جلبهم للساحة الليبية من البداية.

عبد الرحمن وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط ” اللندنية اليوم الثلاثاء ،تحدث عن مغادرة 150 مرتزقًا سوريًا من الموالين لأنقرة الأراضي الليبية في 25 من مارس الماضي.

وقال مدير المرصد السوري: “إنه لم تُعرف بعد وجهة المرتزقة، وإن كانوا قد عادوا إلى سوريا بشكل سري وفردي، أم جرى نقلهم إلى مكان آخر بمعرفة الحكومة التركية”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اردوغان يريد المساومة بالمرتزقة للحصول على مكاسب اكبر فهو يريد خصم مرتبات المرتزقة من الوديعة التى عنده على طريقة نجيب الريحانى فى فيلم ابوحلموس فيكون كام الف دولار لزوم الخروف واخرين لزوم تسليح الخروف واخرين لزةم سفر الخروف واكل الخروف ولبس الخروف فى للنهاية يستوبىىعلى الوديعة باربعة مليارات دولار ويطلب المزيد واللص الكبير جاهز مع خرفانه للدفع

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