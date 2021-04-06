رئيس وزراء ايطاليا: سندعم ليبيا أمنيا للحد من تدفقات المهاجرين

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن حكومته ستقدم كل ما لديها من إمكانيات لدعم المجال الأمني في ليبيا لكي يسهل على إيطاليا في الحد من تدفق الهجرة الغير شرعية التي أصبحت تشكل عبء على الدولة الإيطالية وأوروبا بشكل عام.

جاءت تصريحات دراغي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبه، اليوم الثلاثاء في طرابلس، أشاد فيه المسؤول الإيطالي بالتطورات السياسية التي شهدتها ليبيا مؤخرا، مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبي وإيطاليا خاصة على الاستقرار في ليبيا والمضي قدما في البناء والعمل.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي أن بلاده ستواصل وقوفها إلى جانب ليبيا في أزمتها الراهنة، مشيرا إلى أن بلاده هي البلد الأوروبي الوحيد الذي ظلت سفارته مفتوحة في ليبيا رغم الظروف التي مرت بها، وأنها تتطلع لمزيد من التعاون والشراكة مع ليبيا في كل المجالات.

أشار ماريو دراغي إلى أن بلاده ستدعم المراكز الثقافية الإيطالية لاستقطاب عدد أكبر من الطلبة الليبيين للدراسة في إيطاليا.