الشيباني: تعيين الضراط كرئيس للمصرف الليبي الخارجي يضع حسابات الدولة تحت سيطرة الإخوان

ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي عبد الله الشيباني أن الأحداث برمتها تشير إلى أن جماعة الإخوان بدأت بسلخ جلدها للدخول بوجوه جديدة والصفوف الخلفية على خط الأزمة الليبية.

الشيباني وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين، أوضح أن مجلس الدولة الاستشاري الواقع تحت سيطرتهم ما زال يفاوض على تمكين أفراد الجماعة من ريادة القطاع الاقتصادي للدولة الليبية.

وأكد أنهم نجحوا في تعيين محمد الضراط المعروف بولائه للجماعة الإرهابية كرئيس للمصرف الليبي الخارجي، الأمر الذي قد يضع حسابات الدولة الليبية تحت سيطرة الجماعة داخل البلاد وخارجها.

المحلل السياسي اختتم بأن الأحداث القادمة قد تنسف الجهود الدبلوماسية السابقة إلا إذا نجح مجلس النواب في الإبقاء على المناصب السيادية تحت أيادٍ وطنية ليبية.