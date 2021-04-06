الدبيية لـ دراغي: يجب تفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة عام 2008 بجوانبها المتعددة

ليبيا – رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بزيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى العاصمة طرابلس، في أول مهمة خارجية له منذ توليه مهام منصبه.

الدبيبة أعرب في مؤتمر صحفي مشترك جمعهما بمقر مجلس الوزراء في طرابلس الثلاثاء وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية عن سعادتهم بالاهتمام الكبير الذي تبديه إيطاليا بدعم الاستقرار في ليبيا من خلال زيارات مسؤوليها للبلاد.

وقال الدبيبة: “إننا نضع اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مثمنًا عمل السفارة الإيطالية داخل طرابلس خلال الفترة الماضية، في ظل ظروف صعبة”.

وأشار إلى أن هناك ملفات كثيرة ذات اهتمام مشترك بين البلدين، وأن تفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة عام 2008م بجوانبها المتعددة من أهم ما يجب البدء به، لا سيما الطريق الساحلي.

وأكّد تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، عبر فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي، وتبادل الرحلات بين البلدين، وتفعيل الاتفاقية الجمركية.

ودعا إلى تسهيل التأشيرات أمام الليبيين، لا سيما الطلبة، ورجال الأعمال، والمرضى، إلى جانب تسهيل المعاملات المصرفية وإجراءات الإقامة لليبيين في إيطاليا.

ورجح الدبيبة زيادة التعاون الإيطالي، والشراكة في مجال الطاقة والكهرباء، مبينًا أنهم عقدوا في وقت سابق مباحثات مع شركة إيني الإيطالية حول هذا الأمر، مشيرًا إلى أهمية الشركة لاقتصاد البلدين.

وأوضح الدبيبة أن ليبيا تتطلع إلى الاستفادة من استثماراتها الكثيرة في إيطاليا، ومعالجة كل القضايا العالقة بين البلدين في هذا الشأن، بما يسهم في المضي نحو تحقيق تنمية لصالح البلدين.

وصرح رئيس الوزراء بأن ليبيا وإيطاليا يقفان أمام تحدٍ مشترك وهو الهجرة غير النظامية، موضحًا أنه ملف لا يتعلق بالبلدين فحسب، بل هي مشكلة أوروبية عالمية

وتابع: “الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر مسائل مشتركة بين البلدين، ويجب علينا البحث فيها معًا والعمل على إيجاد الطرق السلمية على معالجتها وفق البنود المتفق عليها في معاهدة الصداقة”.

وختم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء الإيطالي على عقد جلسة للجنة الليبية الإيطالية المشتركة في أسرع وقت ممكن، بحسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية