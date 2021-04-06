كوبيش يرحب بإعلان الرئاسي إنشاء مفوضية للمصالحة

رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بإعلان المجلس الرئاسي إنشاء مفوضية وطنية عليا للمصالحة.

وقال كوبش بحسب سلسلة تغريدات لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنه يرحب بإعلان المجلس الرئاسي عن إنشاء مفوضية وطنية عليا للمصالحة مكلفة بوضع الأساس لعملية مصالحة وطنية لتعزيز الوحدة والتسامح والعدالة وحقوق الإنسان وإعادة النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع الليبي.

وأكد كوبيش استعداد الأمم المتحدة لدعم السلطات الليبية في جهودها مشددا على الحاجة إلى عملية مصالحة شاملة قائمة على حقوق الإنسان والتي تعتبر ضرورية لضمان السلام الدائم والاستقرار والوحدة والازدهار.