الدبيبة يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي

طرابلس 6 أبريل 2021 (وال) -وصل صباح اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إلى طرابلس في أول زيارة رسمية له، خارج البلاد منذ تقلده منصب رئاسة الوزراء.

وكان في استقباله طرابلس رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة.

وفور وصول دراغي عقد مؤتمر صحافيا مشتركا مع الدبيبة، شدد فيه على أن الشرط الأساسي للسير نحو الأمام في ليبيا هو وقف إطلاق النار.

من جهته، قال الدبيبة: “إننا نعاني من تحد مشترك، وهو الهجرة غير الشرعية، وهي مشكلة أوروبية وليبية وعالمية”.

وأضاف الدبيبة: “نتطلع إلى معالجة كل القضايا العالقة بشأن الاستثمارات الليبية في إيطاليا، وإعادة فتح الأجواء بين ليبيا وإيطاليا وتفعيل الاتفاقية الجمركية”.(وال طرابلس) س خ.

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