وزير الصحة يبحث مع اللجنة العليا للتطعيمات آلية توزيع لقاح كورونا

عُقد بديوان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ضم علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، مع ابتسام حديد عضو اللجنة العليا للتطعيمات، في إطار استعدادات وزارة الصحة “للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا”،

وأوضح حساب إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك، في بيان أن “الاجتماع ناقش آلية نقل اللقاح من مخازن الإمداد الطبي التابعة للوزارة إلى المدن التي تحوي غرف التبريد كمرحلة أولية للبدء في حملة التطعيم، مع ضمان توفير غرف باردة لباقي المدن حتى يتسنى نقل اللقاح إليها ضمن السلسلة الباردة المحددة من قبل الشركة المصنعة وتوصيات منظمة الصحة العالمية”.

وتابع البيان، أنه خلال الاجتماع “تم الاتفاق على توفير سيارات تبريد ثابتة لاستخدامها كمخازن للتطعيم ومتحركة لنقل التطعيم، بدرجة حرارة ما بين (-35 إلى -16)، لاستخدامها خلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وأيضاً استخدامها في برامج التطعيم العامة”.

ومن جانبه أكد الوزير على “أنه لن يدخر جهداً في توفير الأفضل للمواطن الليبي بغض النظر عن الثمن المادي، لأن حياة البشر أغلى ثمناً عندي”.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شارك فيه كلًا من محمد بن رمضان عضو اللجنة العليا للتطعيمات، وعلي المقدمي عضو اللجنة العليا للتطعيمات، وسليمان بوسرويل رئيس اللجنة العلمية للتطعيمات، وعبد الرحمن مسعود عضو اللجنة العلمية للتطعيمات، ومحمد صالح مدير مركز المعلومات والتوثيق وعضو في اللجنة، عبد الباسط سليمان مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، محمد أبو غالية مسؤول الصحة باليونيسف، وكيل شركة الهونداي.