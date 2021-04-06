الدبيبه: إيطاليا تعهدت بمساعدتنا في مكافحة كورونا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي تعهد بتقديم خبرات بلاده في المجال الصحي لمكافحة جائحة كورونا في ليبيا.

وأضاف الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي في ختام زيارة الأخير، اليوم الثلاثاء إلى طرابلس، أن الجانب الإيطالي تعهد بحث الشركات الإيطالية للاستمرار في استكمال مشروع مطار طرابلس الدولي خلال المدة القريبة القادمة.

وكشف رئيس الحكومة الليبية، أنه ناقش مع الجانب الإيطالي سبل تفعيل الاستثمارات الليبية في إيطاليا وفتح المجال الجوي بين البلدين وتسهيل اجراءات التأشيرة لليبيين للدخول إلى إيطاليا وكذلك اجراءات الليبيين المقيمين هناك.

وأشار الدبيبة إلى أن المباحثات مع الجانب الإيطالي تطرقت إلى قضايا الهجرة الغير الشرعية وتفعيل الاتفاقيات السابقة المبرمة بين البلدين الاقتصادية والصحية ومن أهمها اتفاقية الصداقة وطريق رأس جدير – مساعد والذي تعهدت إيطاليا بانشائه في ليبيا.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قد زار اليوم الثلاثاء ليبيا، في أول زيارة خارجية له رفقة وفد يضم وزير الخارجية لويجي دي مايو وسفير إيطاليا في ليبيا غوزيبي غريمالدي وسفير ليبيا في إيطاليا عمر الترهوني.

وشارك في المباحثات التي جرت بين البلدين في مقر رئاسة الوزراء طرابلس وزراء الخارجية والحكم المحلي والداخلية والصحة والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية.