«تنتوش»: عقيله صالح تسلم مقترح الميزانية تمهيدا لتحديد جلسة استثنائية للنواب لمناقشتها

أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسليم، رئيس المجلس المستشار عقيله صالح، مشروع الميزانية المقترح من حكومة الوحدة الوطنية.

وقال تنتوش في تصريحات صحفية: “تم تسليم الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية إلى عقيله صالح، الذي سيعلن عن موعد انعقاد جلسة استثنائية للنواب لمناقشتها واعتمادها”.

وكان تنتوش، قد أكد في تصريحات صحفية، السبت الماضي، أن لجنة المالية ناقشت مشروع الميزانية العامة للدولة المقترحة من قِبل حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021م، وما تضمنته من مخصصات وفقا لأبواب الميزانية.

وأشار إلى أن اللجنة استعرضت في جلساتها البنود الواردة في الميزانية المتعلقة بالباب الأول المرتبات وما في حكمها والباب الثاني المتعلق بالميزانيات التسييرية للوزارات والجهات التابعة لها، والباب الثالث المتعلق بالتنمية، والباب الرابع المتعلق بالدعم، والخامس الاحتياطي العام.

وتابع “قاربنا على الانتهاء من مراجعة الدمج في الوحدات الإدارية، والآن في المراحل الأخيرة من مراجعة النقاط والأرقام الموضوعة من الحكومة بالميزانية”.