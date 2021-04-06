وثيقة مسربة تكشف من وراء اختطاف مدير أمن زوارة

كشفت وثيقة مسربة من مكتب النائب العام، صدور أمر ضبط وإحضار بحق مدير أمن زوارة عماد الدين عبزة على خلفية شكوى مقدمة من أحد المواطنين.

وجاء في الوثيقة – التي اطلعت عليها بوابة افريقيا الإخبارية – إنه بالإشارة إلى الشكوى المقدمة من المواطن ( م ر ب ) نأمر بضبط وإحضار عميد : عماد عبزة مدير أمن زوارة وتسليمه لوحدة الضبط بمكتب النائب العام فور ذلك.

ووجه مكتب النائب العام أمر القبض يوم أمس الإثنين الموافق 5 أبريل ، إلى كل من رئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ورئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي – زوارة، ومكتب تحريات المنطقة الغربية الحدودية

وأعلنت مديرية أمن زوارة صباح اليوم الثلاثاء اختطاف مديرها العميد عماد الدين عبزة أثناء خروجه من أحد مساجد المدينة عقب أداء صلاة الفجر، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وعلى خلفية الحادثة قامت مجموعة مسلحة باقتحام مجمع مليتة النفطي القريب من زوارة وأغلقت المجمع وطردت العاملين وسمعت صافرات الإنذار داخل المجمع، بحسب ما ذكرت مصادر من مدينة زوارة.