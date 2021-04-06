“البشتي”: نحتاج إلى عودة نظام المحافظات لحل بعض أزماتنا

طالب المحلل السياسي عبد العظيم البشتي، بتطبيق اللامركزية كحل لبعض الأزمات التي التي تمر بها ليبيا في الفترة الحالية.

وقال البشتي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إنه “باعتقادي نحن محتاجون – كي نتمكن من حل بعض أزماتنا – لتفعيل نظام إداري يتمثل في تطبيق «اللامركزية» “.

وأوضح أن ذلك سيكون “بعودة نظام المحافظات ورصد الميزانيات التي تحتاجها كل محافظة وفقا لحجمها ومشاريع التنمية المكانية والبنية التحتية التي هي بحاجة إليها، وذلك لتحقيق التطوير والتنمية المكانية المطلوبة، مع تفعيل لنظام المراقبة والمحاسبة الصارمة ، حتى لا يكون الأمر مجرد توسيع لدائرة النهب أفقيا”.