المبعوث الأممي: نرحب بإعلان المجلس الرئاسي إنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية

رحب المبعوث الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، بإعلان المجلس الرئاسي عن إنشاء “مفوضية عليا للمصالحة الوطنية” بهدف إطلاق عملية المصالحة الوطنية لتعزيز الوحدة والتسامح والعدالة وحقوق الإنسان وترميم النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع الليبي.

وأوضح الحساب الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، على فيسبوك، أن “المبعوث الخاص كوبيش أكد استعداد الأمم المتحدة لدعم السلطات الليبية في جهودها”.

وكرر «كوبيش» الحاجة إلى “عملية مصالحة شاملة قائمة على حقوق الإنسان باعتبارها ضرورية لتأمين السلام الدائم والاستقرار والوحدة والازدهار”.

جدير بالذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، كان قد أعلن عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، موضحا أن المفوضية ستكون “صرحا لجميع الليبيين وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون”.