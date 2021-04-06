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المبعوث الأممي يرحّب بإنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّب المبعوث الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، بإعلان المجلس الرئاسي عن إنشاء “مفوضية عليا للمصالحة الوطنية”؛ بهدف إطلاق عملية المصالحة الوطنية؛ لتعزيز الوحدة والتسامح والعدالة وحقوق الإنسان، وترميم النسيج الاجتماعي بين مكوّنات المجتمع الليبي.

وأكد “كوبيش” استعداد الأمم المتحدة؛ لدعم السلطات الليبية في جهودها الحالية.

وكرّر المبعوث، في بيان له، الحاجة إلى عملية مصالحةٍ شاملةٍ، قائمةٍ على حقوق الإنسان؛ باعتبارها ضرورية لتأمين السلام الدائم والاستقرار والوحدة والازدهار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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