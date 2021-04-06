مكونات زوارة المدنية والعسكرية تستنكر خطف مدير أمن المدينة وتطالب بإطلاقه «فورا»

عبر أهالي ومؤسسات مدينة زوارة المدنية والعسكرية عن «استنكارهم بأشد وأقسى العبارات» خطف مدير أمن زوارة العميد عماد الدين مسعود عبزة فجر، الثلاثاء، مطالبين بإطلاقه «فورًا».

وجاء في بيان مصور، صادر عن المكونات المدنية والعسكرية لمدينة زارة، وبثته مديرية أمن زوارة على صفحتها بموقع «فيسبوك» :«نحن جميعًا تحت سيادة القانون، ولن نرضى أن نكون تحت سيادة وسطو مجموعات تدعي أنها ذات أهمية ولديها حسابات خاصة، فالدماء التي أزهقت كانت من أجل بناء جيش وشرطة لنكن جميعًا تحت الإجراءات القانونية».

– خطف مدير أمن زوارة

وطالب البيان الجهات التي اختطفت مدير أمن زوارة، دون أن يسميها، بإطلاقه فورًا «دون أي شروط»، وحمل الدولة من خلال أجهزتها الرسمية ووزارة الداخلية المسؤولية، محذرًا من «مضاعفات»، لم يحددها، حال لم يتحقق ذلك.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية أمن زوارة، خطف مديرها العميد عماد الدين مسعود عبزة، فجر اليوم، وقالت في بيان مقتضب، إن عبزة خُطف وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر، مضيفة أنه فُتح محضر في هذا الشأن، دون أن تذكر مزيد التفاصيل عن ملابسات عملية الخطف، أو هوية الخاطفين.

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