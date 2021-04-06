المنفي يلتقي رئيس وزراء إيطاليا ويبحثان فتح المجال الجوي بين البلدين

استقبل فخامة رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بالعاصمة طرابلس.

وبحث الاجتماع الذي كان بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الدكتورة نجلاء المنقوش، العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وناقش الطرفان سُبل تفعيل عمل اللجنة المشتركة والتي من أهمها معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في عام 2008م، وتفعيل الملاحة البحرية والتعاون في مجال البنية التحتية والنفط، وفتح المجال الجوي بين ليبيا وإيطاليا في أقرب وقت ممكن.