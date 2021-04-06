الكهرباء تبحث مع شركة يونانية مستجدات مشروع محطة طبرق الغازية

بحثت الشركة العامة للكهرباء مع وشركة متكا انتر ناشونال اليونانية اخر المستجدات والتطورات في مشروع محطة طبرق الغازية بقدرة انتاجية 740 ميجاوات.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقبلوا اليوم الثلاثاء بمقر الشركة بطريق السواني مديرعام شركة متكا انتر ناشونال اليونانية والوفد المرافق له بحضور المدير العام المساعد لشؤون المشروعات ومدير عام مشروعات الانتاج.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور المقاول المنفذ لمشروع محطة طبرق الغازية بحث آخر المستجدات والتطورات في مشروع محطة طبرق، كما نوقش خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين شركة الكهرباء وشركة متكا اليونانية في مجال الطاقة الكهربائية .