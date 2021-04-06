المنفي يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا تفعيل معاهدة الصداقة الموقعة عام 2008

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس الوزراء الإيطالي سبل تفعيل عمل اللجنة المشتركة والتي من أهمها معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في عام 2008م، وتفعيل الملاحة البحرية والتعاون في مجال البنية التحتية والنفط ،وفتح المجال الجوي بين ليبيا وإيطاليا في أقرب وقت ممكن.

وبين المكتب الإعلامي للرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش العلاقات بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.