الكهرباء والصحة والهجرة أبرز محاور مباحثات الدبيبة مع دراغي في طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، «استعداد» ليبيا لبناء «شراكة استراتيجية» مع إيطاليا شعارها «سيادة ليبيا أولًا»، مشيدًا بالدور الذي لعبته إيطاليا في «دعم الاستقرار» في البلاد، مثمنًا استمرار السفارة الإيطالية في العمل من طرابلس «وسط كل الظروف».

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الدبيبة في العاصمة طرابلس مع رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي، الذي وصل صباحًا إلى ليبيا، وتطرقت إلى تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة الموقعة في العام 2008، خاصة ما يتعلق باستكمال تنفيذ الطريق الدولي، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، حسب بيان منشور على صفحة حكومة الوحدة بموقع «فيسبوك».

وعبر الدبيبة عن تطلع الحكومة إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي، وتنظيم سير رحلات الطيران بين شركات البلدين، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للمواطنين الليبيين بـ«شكل أكبر» من خلال زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للطلاب، ورجال الأعمال والمرضى.

الدبيبة: ليبيا تتطلع للاستفادة من استثماراتها في إيطاليا

وعبر رئيس الحكومة عن التطلع إلى زيادة التعاون الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء المضمنة وفقًا لمعاهدة الصداقة الليبية- الإيطالية، إضافة إلى المباحثات مع شركة «إيني» بالخصوص، علاوة على تطلع البلاد إلى الاستفادة من استثماراتها في إيطاليا، ومعالجة كل القضايا العالقة في هذا الشأن بـ«ما يسهم في المضي نحو تنمية حقيقية مميزة».

– دراغي: راضون عما تقوم به ليبيا بخصوص عمليات إنقاذ المهاجرين

– الدبيبة: نسعى إلى تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية – الإيطالية

وبخصوص ملف الهجرة، قال الدبيبة إن إيطاليا وليبيا تعانيان «تحديًا مشتركًا»، مشيرًا إلى أن هذا الملف «ليس مسؤولية ليبيا فقط كونها بلد عبور أو حتى إيطاليا كونها بلد مقصد، بل يجب أن يساهم المجتمع الدولي في معالجة السبب الحقيقي لهذا التدفق».

وأكد أن ملف الإرهاب والجريمة المنظمة كلها مسائل مشتركة يجب البحث فيها، والعمل على إيجاد الطرق السلمية لمعالجتها في إطار التعاون المشترك.

وأشار الدبيبة إلى اتفاقه مع نظيره الإيطالي على ضرورة سرعة عقد اللجنة المشتركة الليبية- الإيطالية لجلساتها للتنسيق في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التفاهم مع الجانب الإيطالي على الاستفادة من الخبرة الإيطالية في المجال الصحي لدعم الكوادر الطبية والطبية المساعدة الليبية.

دراغي يتطلع إلى «المضي قدمًا» في العلاقة مع ليبيا

بدوره، أكد رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي، إن زيارته تأتي في إطار «دعم حكومته لليبيا، وتدل على أهمية العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين»، معبرًا عن تطلعه لـ«المضي قدمًا» في العلاقة مع «الاحترام التام لسيادة ليبيا».

وشدد على أهمية استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا، و«السير قدمًا» نحو البناء والمصالحة بين كل الليبيين، وقال إن المباحثات تضمنت «التعاون في عدد من المجالات، خاصة في مجال المشروعات والبنية التحتية والطاقة وكذلك الجانب الصحي».

وأعلن رئيس الحكومة الإيطالية زيادة عدد المنح الدراسية للطلاب الليبيين للدراسة بإيطاليا.

وقال إن «إيطاليا راضية عما تقوم به السلطات الليبية لإنقاذ المهاجرين وإنها تقف إلى جانب ليبيا؛ لأنه أمر إنساني وأن المشكلة ليست مقتصرة على السواحل الليبية، بل تنشأ من الحدود الجنوبية، وهو أمر أبدى فيه الاتحاد الأوروبي التزامه بمساعدة الحكومة الليبية في هذا الجانب».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا