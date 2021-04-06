الكهرباء والصحة والهجرة أبرز محاور مباحثات الدبيبة مع دراغي في طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، «استعداد» ليبيا لبناء «شراكة استراتيجية» مع إيطاليا شعارها «سيادة ليبيا أولًا»، مشيدًا بالدور الذي لعبته إيطاليا في «دعم الاستقرار» في البلاد، مثمنًا استمرار السفارة الإيطالية في العمل من طرابلس «وسط كل الظروف».
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الدبيبة في العاصمة طرابلس مع رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي، الذي وصل صباحًا إلى ليبيا، وتطرقت إلى تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة الموقعة في العام 2008، خاصة ما يتعلق باستكمال تنفيذ الطريق الدولي، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، حسب بيان منشور على صفحة حكومة الوحدة بموقع «فيسبوك».
وعبر الدبيبة عن تطلع الحكومة إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي، وتنظيم سير رحلات الطيران بين شركات البلدين، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للمواطنين الليبيين بـ«شكل أكبر» من خلال زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للطلاب، ورجال الأعمال والمرضى.
الدبيبة: ليبيا تتطلع للاستفادة من استثماراتها في إيطاليا
وعبر رئيس الحكومة عن التطلع إلى زيادة التعاون الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء المضمنة وفقًا لمعاهدة الصداقة الليبية- الإيطالية، إضافة إلى المباحثات مع شركة «إيني» بالخصوص، علاوة على تطلع البلاد إلى الاستفادة من استثماراتها في إيطاليا، ومعالجة كل القضايا العالقة في هذا الشأن بـ«ما يسهم في المضي نحو تنمية حقيقية مميزة».
– دراغي: راضون عما تقوم به ليبيا بخصوص عمليات إنقاذ المهاجرين
– الدبيبة: نسعى إلى تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية – الإيطالية
وبخصوص ملف الهجرة، قال الدبيبة إن إيطاليا وليبيا تعانيان «تحديًا مشتركًا»، مشيرًا إلى أن هذا الملف «ليس مسؤولية ليبيا فقط كونها بلد عبور أو حتى إيطاليا كونها بلد مقصد، بل يجب أن يساهم المجتمع الدولي في معالجة السبب الحقيقي لهذا التدفق».
وأكد أن ملف الإرهاب والجريمة المنظمة كلها مسائل مشتركة يجب البحث فيها، والعمل على إيجاد الطرق السلمية لمعالجتها في إطار التعاون المشترك.
وأشار الدبيبة إلى اتفاقه مع نظيره الإيطالي على ضرورة سرعة عقد اللجنة المشتركة الليبية- الإيطالية لجلساتها للتنسيق في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التفاهم مع الجانب الإيطالي على الاستفادة من الخبرة الإيطالية في المجال الصحي لدعم الكوادر الطبية والطبية المساعدة الليبية.
دراغي يتطلع إلى «المضي قدمًا» في العلاقة مع ليبيا
بدوره، أكد رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي، إن زيارته تأتي في إطار «دعم حكومته لليبيا، وتدل على أهمية العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين»، معبرًا عن تطلعه لـ«المضي قدمًا» في العلاقة مع «الاحترام التام لسيادة ليبيا».
وشدد على أهمية استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا، و«السير قدمًا» نحو البناء والمصالحة بين كل الليبيين، وقال إن المباحثات تضمنت «التعاون في عدد من المجالات، خاصة في مجال المشروعات والبنية التحتية والطاقة وكذلك الجانب الصحي».
وأعلن رئيس الحكومة الإيطالية زيادة عدد المنح الدراسية للطلاب الليبيين للدراسة بإيطاليا.
وقال إن «إيطاليا راضية عما تقوم به السلطات الليبية لإنقاذ المهاجرين وإنها تقف إلى جانب ليبيا؛ لأنه أمر إنساني وأن المشكلة ليست مقتصرة على السواحل الليبية، بل تنشأ من الحدود الجنوبية، وهو أمر أبدى فيه الاتحاد الأوروبي التزامه بمساعدة الحكومة الليبية في هذا الجانب».
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