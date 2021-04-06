برلمانية إيطالية: يجب على روما المساهمة في استقرار ليبيا

أكد البرلمانية الإيطالية لاورا بولدريني (من الحزب الديمقراطي) أنه يجب على إيطاليا المساهمة في استقرار وسلام ليبيا.

وقالت بولدريني وهي الرئيسة السابقة لمجلس النواب، في تغريدة على (تويتر) الثلاثاء، إنه “يجب على إيطاليا المساهمة في استقرار وسلام ليبيا”، وذلك “بعد الحرب الأهلية الرهيبة، التي أوقدت نيرانها قوى أجنبية أيضًا” بحسب وكالة آكي.

وأضافت “من الخطير أن (رئيس الوزراء ماريو) دراغي، تجاهل العنف والتعذيب الذي يعاني منه المهاجرون في معسكرات الاعتقال في ليبيا”، والتي “نددت بها الأمم المتحدة أيضاً”.

من جانبه، غرّد عضو البرلمان الأوروبي من الحزب الديمقراطي، بييرفرانكو مايورينو، قائلا: “لقد قرأت تصريحات الرئيس دراغي في ليبيا لقد خيّبت ظني كثيراً حقيقة أن تتجاهل حتى أكثر الشخصيات المرموقة وذات السلطة في بلادنا، هذه الكارثة التي حدثت على مر السنين من قبل خفر السواحل الليبي ودراما معسكرات الاعتقال”.

أما سكرتيرة الحزب الديمقراطي ليا كوارتابيللي، فقد كتبت على (تويتر)، إن “مهمة دراغي الأولى في ليبيا التي تمثل مفتاحاً لمصالحنا الوطنية في منطقة المتوسط، انطوت على نهج جديد”.

وأشارت كوارتابيللي إلى أن “استقرار ليبيا والسيطرة على الاتجار غير المشروع بالبشر، يعتمدان على التنمية الاقتصادية”. واختتمت مشيرة إلى أنه على هذا الصعيد، “إيطاليا جاهزة للقيام بدورها وإشراك الاتحاد الأوروبي أيضاً”.