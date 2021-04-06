شركة الكهرباء: عقدنا اجتماعا مع “اليونانيين” حول محطة طبرق الغازية

استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء صباح اليوم الثلاثاء، مدير عام شركة متكا إنتر ناشونال اليونانية والوفد المرافق له بحضور المدير العام المساعد لشؤون المشروعات ومدير عام مشروعات الإنتاج.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع عقد بمقر الشركة بطريق السواني، بحضور المقاول المنفذ لمشروع محطة طبرق الغازية بقدرة إنتاجية 740 ميجاوات.

وتناول الاجتماع الوقوف على آخر المستجدات والتطورات في مشروع محطة طبرق، كما نوقش خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين الشركة وشركة متكا اليونانية في مجال الطاقة الكهربائية.