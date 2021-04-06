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استطلاع..65 % من المشاركين يرفضون رفع الدعم عن المحروقات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف استطلاع رأي نشرته بوابة افريقيا الإخبارية، أن حوالى 65% من المشاركين في الاستطلاع يرفضون مقترح رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية.

وبين الاستطلاع الذي تم نشره على مدار أسبوع أمام قرأ ومتابعي موقع البوابة الإخباري، أن 64.9 % من المشاركين اختاروا الإجباة بـ (لا) عن السؤال المطروح (هل توافق على قرار رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية؟)، فيما أجاب 35.1 % بنعم.

يشار إلى أن إعلان حومة الوحدة الوطنية تشكيل لجنة لدراسة رفع الدعم على المحروقات، أثار موجة كبيرة من الجدل بين الرفض والقبول.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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