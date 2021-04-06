حكومة الوحدة: الاتفاق على تأسيس شبكة الاتصال الحكومي

اتفق المشاركون في الاجتماع الأول لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي، مع مسؤلي الإعلام بالوزارات والجهات التابعة لمجلس الوزراء، على ضرورة تأسيس شبكة الاتصال الحكومي.

والشبكة تهدف إلى «تكامل الجهود بين المكاتب الإعلامية للوزارات بغرض تعزيز خدمة الاتصال بين الحكومة وعامة المجتمع بشرائحه المختلفة»، حسب بيان منشور على صفحة حكومة الوحدة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخلال الاجتماع، قدم الوزير عرضًا مرئيًّا تناول مفهوم الاتصال الحكومي، ومراحل تأسيسه، وبرنامج رفع القدرات، ومنصة «حكومتنا» الإلكترونية، وشدد على أهمية التنسيق بين المكاتب الإعلامية، معتبرًا أن «حسن التواصل» مع المواطنين من واجبات الحكومة.

وقال إن إقرار لائحة الاتصال الحكومي سيكون «مقابلة عمل، تمهد للمراحل المقبلة»، واعتبر الاتفاق على تأسيس شبكة الاتصال الحكومي «سابقة إيجابية لحكومة الوحدة الوطنية (…) ستستمر في الحكومات القادمة».

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