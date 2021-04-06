الدبيبه يستقبل رئيس الوزراء اليوناني

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والوفد المرافق له بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس.

وبحسب مصادر حكومية ليبية سيبحث الجانبان ملفات عدة تتعلق بالجوانب الأمنية والاقتصادية والتجارية وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وأخرى في مجالات الطاقة والكهرباء.

وكانت الناطقة باسم الحكومة اليونانية، أريستوتيليا بيلوني، قالت إن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير خارجيته نيكوس ديندياس الذي يرافقه في هذه الزيارة الرسمية، سيقدمان دعم اليونان لحكومة الوحدة الوطنية وكذلك دعم جهود تنظيم الانتخابات بنهاية العام.

ومن المقرر أن تسهم اجتماعات اليوم في إعادة فتح السفارة اليونانية والقنصلية العامة في بنغازي، لتساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي في جميع القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة والبناء والأمن، مع فتح آفاق كبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية.