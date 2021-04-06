سياسي إيطالي ينتقد تصريحات رئيس وزراء بلاده بشأن المهاجرين بليبيا

انتقد القيادي في الحزب الديمقراطي الإيطالي، ماتيو أورفيني، الذي ينتمي إلى أحزاب الأغلبية المساندة لحكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي، تصريحات الأخير بشأن المهاجرين خلال زيارته اليوم للعاصمة طرابلس.

وقال أورفيني، المحسوب على الجناح اليساري في الحزب، “عبر دراغي عن إرتياحه لما تفعله ليبيا فيما يتعلق بإنقاذ المهاجرين. هذا يعني الرضا عن الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان”، في اشارة الى أوضاع المهاجرين بمراكز الاحتجاز في ليبيا بحسب وكالة آكي.

وأضاف في تغريدة عبر موقع (تويتر) “كان ذلك غير مقبول عندما قاله أسلافه. ومن غير المقبول أن يقوله هو اليوم”.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبه من العاصمة طرابلس إن بلاده راضية تمامًا عما تقوم به ليبيا بخصوص عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، وإنها تقف إلى جانبها في هذا الإطار.