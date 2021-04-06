ضبط مطلوبين على ذمة قضية قتل بمسلاتة في طرابلس

ألقى أعضاء التحريات التابعين لمركز شرطة عين زارة في طرابلس القبض على مطلوبين في قضية قتل من قبل جهاز البحث الجنائي مسلاتة، بحسب ما أعلنته مديرية أمن طرابلس، اليوم الاثنين.

وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه العملية جاءت في إطار التعاون ما بين الأجهزة الأمنية بين مديريات الأمن.

وأوضحت أن المطلوبين ألقي القبض عليهم في «كمين محكم» نصب لهم بعد رصدهم وتحديد أماكنهم في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أنه جرى «ضبط أقوالهم استعدادا لإحالتهم لمكتب البحث الجنائي مسلاتة».

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