رئيس المجلس الرئاسي يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي في طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم في العاصمة طرابلس، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش.

وناقش الجانبان سبل تفعيل عمل اللجنة المشتركة والتي من أهمها معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في عام 2008، وتفعيل الملاحة البحرية، والتعاون في مجال البنية التحتية والنفط، وفتح المجال الجوي بين ليبيا وإيطاليا في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى بحث العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

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