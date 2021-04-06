«العامة للكهرباء»: سنواجه عجزًا في الشبكة العامة بـ2000 ميغاوات

أكد مدير عام الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، أن البلاد ستواجه عجزًا يُقدر بـ2000 ميغاوات خلال الذروة الصيفية، حيث إن الأحمال وصلت إلى 7000 ميغاوات في بعض الأحيان.

وقال «الفلاح» في تصريحات متلفزة، إن كل الإدارات المتعاقبة منذ 2011 ساهمت في تأخر الصيانات، مضيفًا أن التوليد بالمنطقة الشرقية انحصر في شمال بنغازي والزويتينة والسرير.

وبيّن الفلاح أنه سيتم تشغيل 3 وحدات توليد قبل فصل الصيف المقبل، مؤكدًا أن الديون المستحقة على الجهات العامة تفوق الملياري دينار.

وفي فبراير الماضي، حذر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في وقت سابق، من تداعيات وخيمة على أزمة الكهرباء في الذروة الصيفية القادمة جراء التأخر في إنجاز بعض المشروعات المهمة.

وحث شكشك الأطراف المعنية على ضرورة الإسراع في اعتماد الميزانيات وتسييلها، حتى تتمكن الشركة العامة للكهرباء من تنفيذ المشاريع المتوقفة وتتجنب تحميل المواطن مزيداً من العناء.