تجهيزات على قدم وساق لإطلاق حملة التطعيم

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إنه قام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مكتب ليبيا ومنظمة الصحة العالمية، بإعداد كامل التجهيزات الخاصة باللقاح الذي سيوزع على كافة المراكز في ليبيا، حيث قام المركز بتجهيز بطاقات التطعيم بشكل منظم وسهل.

وأشار المركز إلى أنه عمل على تجهيز ملصقات إرشادات وتوعية لكل خطوات أخذ اللقاح من قبل المواطن وتسهيل العملية بحيث تكون بشكل منظم وسهل وبسيط، وتجهيز ملصقات الطريقة الصحيحة للتخلص من النفايات التي تنتج عن عملية أخذ اللقاح، إضافة إلى تجهيز خريطة إدارة الجلسة الخاصة بالتطعيم.

وأكد المركز أنه باشر اليوم بتوزيع هذه التجهيزات على المراكز في شرق وجنوب البلاد، داعيا المواطنين إلى الإسراع في التسجيل بمنظومة التطعيمات.

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