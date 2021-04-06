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رئيس وزراء اليونان: يمكننا التعاون مع ليبيا في ترسيم الحدود

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس يمكننا أن نتعاون مع ليبيا في ترسيم الحدود بما يحمي حقوق كل بلد.

وأضاف ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه بالعاصمة طرابلس أن فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي سيزيد فرص العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبين ميتسوتاكيس أن ازدياد الاستقرار سيزيد فرص الاستثمار في الأمن والصحة والاقتصاد وإمكانية التعامل مع ليبيا في الطاقة والصحة والتعليم.

وأردف رئيس وزراء اليونان أن بلاده ستقف مع ليبيا في استقرارها بعيدا عن الجيوش الأجنبية وهو أساس الأمن والأمان مضيفا طالبنا خروج كافة المرتزقة والجيوش الأجنبية من ليبيا.

وشدد ميتسوتاكيس على أن العلاقات بين البلدين تمتد لأكثر من 2600 سنة مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يقف بجانب ليبيا

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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