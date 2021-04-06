وزير الصحة يلغي اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا

قرر وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، إلغاء قرار تشكيل اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، والتي صدر قرار تشكيلها الخميس الماضي، وتضمن تحديد مهامها.

ونص قرار الزناتي الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، في مادته الثانية على أن «يتم التعامل مع جائحة فيروس كورنا وفقا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 ولائحته التنفيذية في سبيل مكافحة الأمراض والأوبئة».

– وزير الصحة يشكل لجنة علمية استشارية لمكافحة فيروس كورونا ويحدد مهامها

وأصدر الزناتي في الأول من أبريل الجاري قراره رقم (4) لسنة 2021 بشأن تشكيل «لجنة علمية استشارية لوضع التدابير الطبية لمكافحة فيروس كورونا»، برئاسة الدكتور خليفة الطاهر البكوش.

وضمت اللجنة العلمية الاستشارية المشكلة 28 عضوا وحدد القرار مهامها وشدد على أهمية التفرغ الكامل لأعضائها، ومنحها حق الاستعانة بالخبرات ممن تراه مناسبا لأداء أعمالها ومنحهم نفس الامتيازات التي حددها القرار لأعضاء اللجنة.

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