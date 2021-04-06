ديوان المحاسبة يُقدّم ملاحظاته على قانون الميزانية

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء، مع رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبدربه، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وفق بيان أصدره الديوان.

وتناول الاجتماع الذي عقد في مدينة القبة بحضور رئيس الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة أحمد عبدالحميد عبدالعاطي، ومدير عام الإدارة العامة لفحص ومراجعة الحسابات بالديوان بوبكر محمود عبيدالله، كافة بنود مشروع قانون الميزانية العامة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية لإقرارها من قبل مجلس النواب.

وقدم رئيس ديوان المحاسبة، لرئيس مجلس النواب، جملة الملاحظات التي خلصت إليها اللجان المختصة بالديوان، وذلك لوضعها في الاعتبار قبيل اعتماد القانون.

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