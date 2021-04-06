رئيس المجلس الأوروبي من تركيا: أدعو إلى خروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى “مغادرة كل المقاتلين الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية”.

وقال «ميشيل»، في مؤتمر صحفي، إنه التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودخلا سويا في مناقشة “صريحة”، مشيرا إلى أن “انسحاب تركيا من اتفاق دولي للحد من العنف ضد المرأة يثير مخاوف جدية”.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيلأن الدولة التركية خففت من التوتر الحاصل بينها وبين قبرص، قائلا: «من المؤكد أن أنقرة خففت التوترات مع قبرص بشأن الحقوق البحرية».