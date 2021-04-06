المقريف يدعو إلى تكليف مراقبات التعليم بإدارة المدارس بدلا من البلديات 

دعا وزير التربية والتعليم، موسى لمقريف، في مقابلة خاصة مع قناة ليبيا، إلى ضرورة تحويل مسألة إدارة المدراس إلى مراقبات التعليم بدلا من البلديات، لتنفيذ الخطة التي أعدتها الوزارة في ظل جائحة كورونا، ولتجنب حصول أي إرباك في العملية التعليمية عند إغلاق المدارس مع فتح باقي المؤسسات.

وأكد وزير التربية والتعليم في المقابلة ذاتها سعي الوزارة إلى تطبيق خطة من 3 نقاط، هي التعامل مع جائحة كورونا في المدارس، والالتزامات المالية التي تبدأ من علاوة الحصة الدراسية والتي تم صرفها في عدة مناطق، إضافة إلى السعي لتنفيذ القانون رقم 4.

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