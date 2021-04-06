وزيرة الشؤون الاجتماعية تستمع لطلبات ذوي الإعاقة خلال تفقدها “مركز جنزور”

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر الكيلاني اليوم الثلاثاء بزيارة إلى مركز جنزور لذوي الإعاقة، حيث كان في استقبالها عماد ديكنة مدير عام المركز وعماد الثابت مدير عام مركز سواني بن آدم للتأهيل وإعادة التأهيل وعدد من العاملين بالمركز.

وبدأت الوزيرة هذه الزيارة بافتتاح عيادة الأسنان داخل المركز والتي جهزت كي تقدم خدماتها للمواطنين.

وتفقدت الكيلاني ورشة الأطراف الصناعية واستمعت إلى القائمين عليها ولبعض المترددين لغرض تركيب أطراف صناعية.

وأكدت الوزيرة أنها تسعى لتوفير كل الاحتياجات من مواد التشغيل، وشكرت الفنيين على ما بذلوه من جهد طيلة السنوات الماضية ووجهت بتكريمهم.

وفي ختام الزيارة وعدت الوزيرة بأنها ستعمل على استكمال أعمال البناء والصيانة المتوقفة في المركز منذ سنوات.