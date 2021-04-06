المشري: المصالحة ستتحقق في ليبيا إذا تم تفعيل العدالة الانتقالية

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الثلاثاء أن المصالحة ستتحقق في ليبيا إذا تم تفعيل العدالة الانتقالية.

وشدد المشري خلال ورشة عمل تحمل عنوان “متطلبات المصالحة الوطنية”، نظمها مجلس الدولة على أهمية هذه الورشة في وضع الأسس السليمة للمصالحة الوطنية التي يطمح إليها كل الليبيين، مشيرا إلى أن المصالحة ستتحقق إذا فعّلنا العدالة الانتقالية واقتصصنا من الجناة واستوفى المتضررون حقوقهم.

وأشار المشري إلى المقابر الجماعية في ترهونة ووعد بأن يسخر مجلس الدولة كل إمكانياته من أجل القصاص للمتضررين وتحقيق العدالة.

وشارك في ورشة العمل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة “محمد بقي” ومقرر المجلس “سعيد كله” ورئيس لجنة المصالحة بالمجلس “أحمد الأوجلي” ورئيس اللجنة التحضيرية “حماد بريكاو”، ولفيف من المدعوين الذين يمثلون النسيج الليبي بمختلف أطيافه، من جنوب ليبيا وشرقها وغربها.