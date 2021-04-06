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المنفي يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي فتح المجال الجوي بين البلدين

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بالعاصمة طرابلس، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.
الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي  العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وناقش الطرفان سُبل تفعيل عمل اللجنة المشتركة والتي من أهمها معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في عام 2008م، وتفعيل الملاحة البحرية والتعاون في مجال البنية التحتية والنفط، وفتح المجال الجوي بين ليبيا وإيطاليا في أقرب وقت ممكن.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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