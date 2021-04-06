وزير الصحة يلغي اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا

أصدر وزير الصحة علي الزناتي قرارا يقضي بإلغاء قرار تشكيل اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا.

ويقضي القرار رقم 17 لسنة 2021 بإلغاء القرار رقم 4 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة علمية استشارية لمكافحة فيروس كورونا وتحديد مهامها على أن يتم التعامل مع جائحة فيروس كورونا وفقا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية في سبيل مكافحة الأمراض والأوبئة.

وكان وزير الصحة أصدر قرارا بتشكيل لجنة علمية استشارية لوضع التدابير الطبية لمكافحة فيروس كورونا برئاسة خليفة الطاهر البكوش وبعضوية 27 عضوا.

وبموجب القرار رقم 4 لسنة 2021 تتولى اللجنة اعتماد دليل استرشادي يتضمن القواعد العلمية للاستقبال والكشف وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بالتنسيق مع مختلف الخبراء واللجان المختصة من أجل وضع بروتوكول موحد في الأقسام وأخذ العينة ليتم تدريب الأطباء وإلزام المستشفيات والمراكز العاملة بقواعد هذا البروتوكول وتعيين مندوبين لهذه المستشفيات لمراقبة تنفيذ هذه القواعد.