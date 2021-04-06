حمودة: الدبيبة سيقوم بجولة لعدد من دول الخليج العربي 

كشف الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، اليوم الثلاثاء، عن عزم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، القيام بجولة لعدد من دول الخليج العربي.

وقال حمودة في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إن هذه الزيارة تأتي في إطار مساعي رئيس الحكومة لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي، وتعزيز العلاقة بين كافة الدول الخليجية على أساس الاحترام المتبادل.

يشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد رحبت بتكليف السلطة الجديدة، وأكدت وقوفها إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية للوصول إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.