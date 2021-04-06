المنفي يستقبل رئيس الوزراء اليوناني

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

” style=”height: 400.994px;”>

وبين المكتب الإلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الجانبين التقيا في العاصمة طرابلس دون ذكر مزيد من التفاصيل حول تفاصيل اللقاء والمواضوعات التي جرى مناقشتها.

وقال ميتسوتاكيس يمكننا أن نتعاون مع ليبيا في ترسيم الحدود بما يحمي حقوق كل بلد.

وأضاف ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه بالعاصمة طرابلس أن فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي سيزيد فرص العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبين ميتسوتاكيس أن ازدياد الاستقرار سيزيد فرص الاستثمار في الأمن والصحة والاقتصاد وإمكانية التعامل مع ليبيا في الطاقة والصحة والتعليم.

وأردف رئيس وزراء اليونان أن بلاده ستقف مع ليبيا في استقرارها بعيدا عن الجيوش الأجنبية وهو أساس الأمن والأمان مضيفا طالبنا خروج كافة المرتزقة والجيوش الأجنبية من ليبيا.