الترجمان: من الصعب إجراء الانتخابات في ظل وجود المرتزقة السوريين والقوات التركية

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي خالد الترجمان أن قيام مصالحة شاملة في ليبيا يحتاج المجلس الرئاسي للعمل بكثافة بغرب البلاد.

الترجمان أوضح في تصريح لموقع “العين الإخبارية” أن الانتهاكات في غرب ليبيا ما زالت مستمرة، وأن مدنًا هجرت وقبائل أخرجت من ديارها، وقتالًا كبيرًا حدث بين ورشفانة والزاوية والزنتان وقبائل الجبل، وتحتاج لوقت وجهد كبير.

وشدد المحلل السياسي على أن المدن الشرقية متحدة واستطاعت محاربة الإرهاب وتفتح يدها للسلام، مطالبًا المجلس الرئاسي بوضع أسس سليمة وقانونية للمصالحة أولًا.

وعن الانتخابات، أكد الترجمان صعوبة إجرائها في ظل وجود وانتشار المرتزقة السوريين والقوات الأجنبية التركية وسيطرة المليشيات على غرب البلاد وتقاسمها مناطق النفوذ في العاصمة.

وأعرب عن أمله أن تقوم الدول الفاعلة في المشهد الليبي والاتحاد الأوروبي بالضغط لتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية