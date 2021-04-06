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رئيس الوزراء اليوناني: إعادة العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار رئيس وزراء اليونان خلال اللقاء الذي جمعه بالمنفي في العاصمة طرابلس بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إلى زيادة التمثيل الدبلوماسي في ليبيا وفتح المجال الجوي بين الجانبين بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي 

من جانبه أكد المنفي أنه سيكون هناك تعاون بين ليبيا واليونان في المجال الاقتصادي والاستثماري، مشددا على تفعيل كافة الاتفاقات في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

وبحث الجانبين أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، كما تطرق اللقاء لتشكيل لجان مشتركة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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