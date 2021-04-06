غرفة مجابهة كورونا بوزارة الداخلية تبحث وضع تدابير أمنية مناسبة للتعامل مع تداعيات الجائحة

ليبيا – عقدت الغرفة الرئيسة لمجابهة كورونا بوزارة الداخلية إجتماعًا أمس الإثنين برئاسة العميد رمضان برباش رئيس الغرفة وبحضور أعضاء الغرفة.

العميد برباش استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية قرار وزير الداخلية خالد التيجاني والاختصاصات الموكلة للغرفة.

وأوضح خطورة الموقف الصحي المترتب من انتشار هذه الجائحة، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود الأمنية رفقة الجهود المصاحبة من قلل الجهات المختصة المعنية بالتعامل مع هذا الوباء.

ونوه رئيس الغرفة إلى ضرورة التواصل الفعال مع كافة مكونات وزارة الداخلية في كافة ربوع ليبيا، من أجل وضع تدابير أمنية مناسبة للتعاطي والتعامل مع تداعيات هذه الجائحة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية